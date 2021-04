Nieuwe CEO voor modemerk Coach

Todd Kahn is de nieuwe CEO van Coach, zo maakt het moederbedrijf Tapestry, Inc. bekend in een persbericht. Kahn was al interim-CEO van het merk sinds juli 2020. Hij neemt daarnaast ook de taak van brand president op zich.

Kahn heeft al dertien jaar ervaring bij Tapestry, Inc. (voormalig bekend als Coach, Inc.). “Gedurende zijn dertien jaar bij het bedrijf, is hij belangrijk geweest voor het vormen van onze strategische agenda en heeft hij ook sterke en inclusieve teams ontwikkeld,” aldus Joanne Crevoiserat, CEO van Tapestry, Inc. in het persbericht. “Todd heeft ervaring in de industrie maar ook binnen het bedrijf waardoor hij een unieke balans heeft van rentmeesterschap en commerciële vaardigheden. Ik weet zeker dat hij de juiste man is om Coach te leiden waarbij hij nauw samenwerkt met mij en het senior managementteam terwijl we werken aan ons acceleration program.”

De nieuwe CEO sloot zich in 2008 bij het bedrijf aan als senior vice president, general counsel en secretaris. Vervolgens heeft hij diverse senior rollen vervuld waaronder Chief Legal Officer, bedrijfssecretaris en Chief Administrative Officer.