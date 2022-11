Laetitia Mergui is aangesteld als de nieuwe CEO voor modemerk Lemaire, zo blijkt uit een persbericht van het Franse merk.

De nieuwe CEO is geen vreemde in de wereld van luxe mode. Ze werkte voorheen al bij Franse merken zoals Chloé en Balmain. “Laetitia bezit een sterke natuurlijke connectie met onze waarden bij Lemaire,” aldus Christophe Lemaire en Sarah-Linh Tran, de creatief directeuren van het merk, in het persbericht. “Haar persoonlijke kwaliteit en begrip van onze creatieve wereld zal de ontwikkeling van onze teams helpen. Onze teams zijn verenigd in gedeelde principes en een passie voor kleding en accessoires die intelligent ontworpen zijn en nauwkeurig gemaakt zijn.”

De aanstelling van Mergui komt volgens Lemaire op een belangrijk moment. Het merk is namelijk internationaal aan het uitbreiden en bereidt zich voor op het openen van diverse flagshipstores.