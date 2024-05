Nieuwe CEO voor modemerk Marni

Stefano Rosso is de nieuwe CEO van modemerk Marni. Hij vervangt Barbara Calò, zo is te lezen in een persbericht van moederbedrijf OTB.

“Met de benoeming van Stefano als CEO van Marni wilden we het leiderschap versterken van een merk dat een fundamentele motor is voor de groei van de hele OTB Groep. Marni heeft nog een groot potentieel dat moet worden verkend en we zijn ervan overtuigd dat Stefano de juiste persoon is om het verder te brengen. Ik wil Barbara Calò bedanken voor het leiden van Marni's ontwikkeling in de afgelopen jaren en voor haar werk binnen onze Groep,” aldus OTB Group CEO Ubaldo Minelli in het persbericht.

Calò begon in 2019 aan bij Marni als CEO. Ze was geen vreemde van het merk, aangezien ze al sinds 2016 bij Marni werkte als global omnichannel retail director. Daarvoor werkte ze onder andere bij Prada, Jil Sander, Escada, Vertu en Giorgio Armani.