Nieuwe CEO voor New Look

New Look Retail Holdings Ltd, oftewel New Look, heeft een nieuwe CEO, zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Helen Connolly is aangesteld als de nieuwe CEO en vervangt daarmee Nigel Oddy. Oddy kondigt eerder in juni aan de functie neer te leggen.

Connolly is een bekende van de groep, ze is namelijk hiervoor CCO geweest. Per direct neemt ze nu de leiding van New Look. Hiervoor was ze onder andere werkzaam bij Bonmarché waar ze vier jaar CEO was en werkte ze bij George en Dorothy Perkins.

"Het is een eer om de rol van CEO van dit iconische Britse merk op mij te nemen," aldus Connolly in het persbericht. "New Look is een toonaangevende damesmode retailer, en met reden. Mensen kopen bij ons omdat we ervoor zorgen dat ze er goed uitzien en zich goed voelen en ik kijk uit naar de vele kansen die voor ons liggen."