Nieuwe CEO voor Patagonia

Leiderschaps veranderingen bij Patagonia: Het bedrijf maakt diverse nieuwe aanstellingen bekend. Zo is Ryan Gellert benoemd tot CEO van Patagonia Works, het moederbedrijf van het modemerk Patagonia. Het merk zelf zal vanaf nu geleid worden door Jenna Johnson, aldus een persbericht van Patagonia Works.

Gellert wordt in het persbericht geroemd voor zijn werk voor het bedrijf sinds 2014. Gellert zou te danken zijn voor het veroveren van een leidende positie in de Europese outdoor industrie, aldus het bericht. Ook stipt Patagonia de hobby's van Gellert aan als een snowboarder en klimmer ‘waardoor hij de Patagonia klant als naaste kent’. Jenna Johnson, de nieuwe leidinggevende van het merk Patagonia is ook geen vreemde van het bedrijf. Ze werkte hiervoor als leidinggevende van de technical outdoor tak van Patagonia. Ze heeft meer dan twintig jaar aan ervaring in de outdoor industrie en is zelf ook erg actief op het gebied van sport. Het laatstgenoemde wordt net als bij Gellert geroemd door Patagonia in het persbericht.