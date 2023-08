‘Nieuwe CEO voor Petit Bateau’

Alexandre Rubin wordt de nieuwe CEO van het merk Petit Bateau, zo meldt Fashionnetwork. Rubin neemt de taak per 1 september over van Guillaume Darrousez. Darrousez vertrekt bij het merk om aan de slag te gaan bij Yves Rocher, een merk dat eveneens toebehoort aan de Groupe Rocher net zoals Petit Bateau.

Voor Rubin is het een stap omhoog. Hij werkt al sinds 2015 bij De Groupe Rocher. Hij startte als internationale retail directeur bij Yves Rocher. Hij maakte in februari de stap naar CEO van Yves Rocher in de regio’s Frankrijk en de Benelux. Nu wordt hij dus de CEO van kledingmerk Petit Bateau. Rubin deed daarvoor ervaring op bij onder andere Marks and Spencers, Sephora en Camaïeu, aldus Fashionnetwork.

Bij Groupe Rocher zelf zijn er sinds eerder dit jaar al meerdere verschuivingen geweest. Zo gaf groep-CEO Bris Rocher het stokje door aan Jean-David Schwartz. Bris Rocher blijft wel president van de groep.