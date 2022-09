Nieuwe CEO voor Reebok

Sportmerk Reebok heeft een nieuwe CEO, zo meldt WWD exclusief. Todd Krinsky neemt de rol op zich en vervangt hiermee Matt O'Toole.

Matt O'Toole maakt de stap naar de Authentic Brands Group, de nieuwe eigenaar van Reebok. O'Toole maakt deze stap pas in 2023 en tot die tijd zal hij samenwerken met Krinsky aan de transitie, aldus WWD.

Krinsky is geen vreemde van Reebok. Hij is al lange tijd werkzaam bij het bedrijf en heeft in die periode meerdere functies bekleed. Zo werkte hij aan productontwikkeling, merchandising, sport en entertainment marketing. Zijn meest recente rol is die van senior vice president van de Reebok Design Group, aldus WWD.

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat de Authentic Brands Group de overname van Reebok aankondigde. Reebok werd overgenomen voor 2,1 miljard euro en wisselden van handen tussen Adidas AG en Authentic Brands Group. De verkoop werd in maart van dit jaar afgerond.