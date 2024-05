Nieuwe CEO voor Richemont

Nicolas Bos neemt de functie van chief executive officer bij Compagnie Financière Richemont SA op zich. Voor Bos betekent het een promotie binnen het bedrijf, zo is te lezen in een persbericht. Hij neemt de rol per 11 september 2024 op zich.

Bos werkt al sinds 1992 bij Richemont. Hij startte bij Fondation Cartier en stapte later over naar juwelier Van Cleef & Arpels. Hier werkte hij meest recent als CEO van het merk. Hij was daarnaast tegelijkertijd verantwoordelijk voor het merk Buccellati.

“Ik ben erg blij dat Nicolas de functie van Chief Executive Officer van Richemont op zich heeft genomen”, aldus Johann Rupert, voorzitter van Richemont, in het persbericht. “Zijn visie en vermogen om de traditie van uitmuntendheid en creativiteit van Van Cleef & Arpels hoog te houden, zijn cruciaal geweest voor de opmerkelijke groei van het merk. Voortbouwend op Richemont's uitgebreide schaal en sterkere focus op retail en juwelen, zal Nicolas de groep door de volgende fase van haar evolutie leiden. De heringestelde CEO rol zal helpen de besluitvorming te stroomlijnen en het operationele management te optimaliseren.”