Nieuwe CEO voor Rimowa

Rimowa heeft Hugues Bonnet-Masimbert benoemd als CEO van Rimowa, zo blijkt uit een persbericht. Bonnet-Masimbert neemt per direct de functie op zich en neemt deze over van Alexandre Arnault.

Bonnet-Masimbert is geen vreemde bij Rimowa of bij het moederbedrijf LVMH. De business expert sloot zich in 1996 al aan bij LVMH en vervulde functies bij diverse merken in het portfolio van de groep: Loewe, Celine, Louis Vuitton, Berluti en Rimowa.

“Rimowa is een dynamisch bedrijf en we hebben met succes het merk geherpositioneerd als toonaangevend merk in een altijd veranderende reis business. Ik ben erg enthousiast over de kansen die komen om verder te bouwen aan de groei, strategische ontwikkelingen en innovatieve avonturen van het merk,” aldus Bonnet-Masimbert in het persbericht.

Voormalige CEO Alexandre Arnault geeft aan dat Bonnet-Masimbert drie jaar aan zijn zijde heeft gestaan. Arnault geeft in het persbericht aan dat Bonnet-Masimbert een stuwende kracht is geweest achter het succes van Rimowa en is dan ook blij dat hij de rol van CEO nu op zich neemt. Arnault maakt zelf de stap naar Tiffany&Co. dat deze week officieel over is gegaan in de handen van LVMH.

Beeld: Rimowa