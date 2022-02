Nieuwe CEO voor schoenenmerk Reinhard Frans

Jasper Withaar is de nieuwe CEO van schoenenmerk Reinhard Frans, zo meldt de kersverse CEO op LinkedIn na een publicatie van Schoenvisie. Hij is eind januari benoemd tot CEO. Mede-oprichters van het bedrijf Reinhard en Laurens Withaar, Jaspers vader en broer, doen een stap terug in het bedrijf.

Het operationele management van het bedrijf wordt nu door Jasper Withaar, productmanager Mike Reuvekamp en sales- en marketingmanager Ruben Vitters overgenomen, aldus de publicatie. Hoewel Reinhard en Laurens een stap terug doen, blijven ze wel betrokken bij het bedrijf. Reinhard gaat zich met de productontwikkeling bezighouden en Laurens richt zich op andere zaken binnen de familieholding.

Het doel van het schoenenmerk is om hoogwaardige kwaliteit toegankelijk te maken voor een breed publiek. Reinhard Frans heeft inmiddels tien eigen winkels, waarvan negen in Nederland en één in België.