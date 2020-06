Nieuwe CEO voor Sloggi

Sloggi heeft een nieuwe CEO benoemd. De leiding van het bedrijf is overgenomen door Paul Gautier, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Hij vervangt hiermee Ludovic Manzon die inmiddels CEO is van IKKS.

Gautier is geen vreemde van Sloggi. Hij was voorheen de general manager voor het merk in Noord-Europa. Toen hij zich in 2018 aansloot bij het bedrijf bracht Gautier al meer dan 20 jaar aan ervaring met zich mee. Hij werkte onder andere bij Puma en was CEO bij North Sails Apparel aldus zijn LinkedIn-pagina.

Sloggi valt onder Triumph International. Het bedrijf is een van de grootste ondermodeprducenten ter wereld. Triumph International is met de merken Triumph en Sloggi aanwezig in 120 landen wereldwijd.