Nieuwe CEO voor The Dune Group

The Dune Group, het Britse bedrijf achter schoenen- en accessoiremerk Dune London, verwelkomt Nigel Darwin als nieuwe CEO. Dat is te lezen in een persbericht van de groep.

Darwin werkte op verschillende plekken in de mode- en beautysector. Zo was hij tot voor kort CEO van kappersketen Toni&Guy. Eerder vervulde hij de rol van president binnen het internationale mode- en lederwarenlabel Coach.

Darwin vervangt Daniel Rubin, de voorzitter van The Dune Group. Hij nam in maart 2020 ook de functie van CEO op zich nadat de toenmalige uitvoerend directeur James Cox het bedrijf verliet. Rubin geeft de CEO-taken nu over aan Darwin. Zelf blijft hij voorzitter.

Dune London werd in 1992 opgericht in de Britse hoofdstad. Inmiddels heeft het merk ongeveer vijftien winkels in en rond Londen en een in Manchester. Met de eigen webshop is het merk bijna wereldwijd actief. Ook andere webplatforms, zoals Zalando en About You, verkopen producten van het merk. In Nederland liggen schoenen van Dune London bij De Bijenkorf.

Dune verkoopt voornamelijk schoenen voor mannen en vrouwen. Dit voorjaar lanceerde het label een kinderlijn, die alleen nog in Groot-Brittannië wordt verkocht.