Nieuwe CEO voor The Kooples

Modemerk The Kooples verwelkomt Marie Schott als nieuwe CEO, zo meldt moederbedrijf MF Brands Group in een statement op LinkedIn. Ze krijgt daarmee Romain Guinier die de functie van CEO een kleine twee jaar vervulde na de overname van het merk door MF Brands Group.

“Marie Schott zal met haar passie en energie overzien dat de creativiteit en begeerlijkheid van het merk toeneemt en zal de digitale en wereldwijde ontwikkeling van het merk voortzetten,” aldus het statement. “Haar achtergrond in ondernemen en haar product expertise zijn grote pluspunten voor het succes van haar missie. Meer dan ooit wil de groep een nadruk leggen op creativiteit en innovatie binnen de merken en daarom rekent het op haar talent en toewijding om de verdere groei van The Kooples te verzekeren.”

The Kooples werd in 2019 overgenomen door Maus Frères, inmiddels omgedoopt tot MF Brands Group. MF Brands Group is de eigenaar van onder andere Lacoste, Aigle en Gant.