Nieuwe CEO voor The Lycra Company

The Lycra Company heeft een nieuwe CEO gevonden. Gary Smith zal vanaf 27 november de rol op zich nemen. Hij neemt hiermee het stokje over van Dean Williams, die de functie tijdelijk vervulde sinds augustus.

Smith is al bij diverse bedrijven chief executive officer geweest. Hij was dit onder andere bij Hatteras en Polartec. Bij beide bedrijven was de kersverse CEO verantwoordelijk voor ‘ een succesvolle ommekeer’, aldus The Lycra Company, in een persbericht. Ook vervulde hij de rol van president bij The Outdoor Group.

Interim-CEO Dean Williams legt de leidinggevende rol dus neer en gaat terug naar zijn ‘oude rol’ van chief financial officer. Hij zal dan ook helpen bij de CEO-transitie.