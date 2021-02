Nieuwe CEO voor Victoria’s Secret

Martin Waters is de nieuwe CEO van Victoria’s Secret. Waters werd eind vorig jaar al aangesteld als CEO van Victoria’s Secret Lingerie, maar dat werd door veel media onterecht bestempeld als algeheel CEO van het merk. Waters neemt per direct de taken op zich, aldus het persbericht.

Stuart Burgdoerfer, de huidige interim CEO van Victoria’s Secret en CFO van moederbedrijf L Brands, Inc., heeft aangegeven met pensioen te willen gaan. Hoewel Waters dus de taken van CEO overneemt, moet L Brands, Inc. nog wel op zoek naar een vervangende CFO, zo blijkt uit het bericht. Burgdoerfer zal zijn functie als CFO nog tot en met augustus dit jaar blijven vervullen, zo meldt L Brands.

Ondertussen werkt L Brands nog steeds aan het splitsen van de groep in Victoria’s Secret en Bath & Body Works. Beide merken vallen in het portfolio van L Brands, maar behalen significant andere resultaten. Begin 2020 zou Victoria’s Secret verkocht worden aan Sycamore Partners maar in mei van dat jaar ketste die overname toch af.