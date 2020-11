Nieuwe CEO voor Yoox Net-a-Porter Group

Luxe groep Yoox Net-a-Porter krijgt een nieuwe CEO. Per 4 januari 2021 neemt Geoffroy Lefebvre de taak over van Federico Marchetti, zo meldt YNAP in een persbericht. Marchetti zal aanblijven als voorzitter van de groep.

Lefebvre is op dit moment nog werkzaam bij een andere luxe bedrijf, namelijk bij Richemont. Hij vervult daar de functie van Group Digital Distribution Director, aldus het persbericht. Richemont en Yoox Net-a-Porter Group zijn aan elkaar gelinkt doordat Richemont het moederbedrijf is van YNAP.

“Zoals al eerder aangegeven in het opvolgingsplan, ben ik blij dat ik het stokje van CEO over kan geven aan Geoffrey Lefebvre,” aldus Marchetti in het persbericht. We hebben de afgelopen tijd met elkaar samengewerkt en hij heeft ons business model compleet in de vingers. Het jaar van ons 20-jarig jubileum is een gepast moment om het bedrijf over de dragen en ik zie er naar uit met hem samen te werken gedurende deze transitieperiode.”