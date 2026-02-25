Nieuwe CFO en COO bij Capri Holdings

Tyler Reddien is aangesteld als zowel chief financial officer als chief operating officer bij Amerikaanse modegroep Capri Holdings. Reddien start in de functie per 30 maart 2026, zo is te lezen in het persbericht.

Reddien werkte voorheen bij The Body Shop als CFO. Daarvoor werkte hij onder andere bij Natura & Co Holding, Hertz, Rent-a-Car en United Airlines. Bij deze bedrijven vervulde hij voornamelijk financiële functies.

De nieuwe topman wordt door John D. Idol, de CEO van Capri Holdings, geroemd vanwege zijn ‘strategische mindset en internationale ervaring’. Hierdoor is Reddien volgens Idol goed voorbereid om Capri klaar te maken voor toekomstige groei en ‘waardecreatie voor de langetermijn’.

Capri Holdings is het moederbedrijf van de merken Michael Kors en Jimmy Choo.