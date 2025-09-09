Nieuwe CFO en COO voor Mr Marvis

Mannenmodemerk Mr Marvis heeft een nieuwe CFO en COO. Ferdinand Spierenburg heeft de functies op zich genomen, zo is te zien op LinkedIn.

Hij werkte hiervoor bij Suitsupply. Hij vervangt Marinke Pfaff die vorig jaar in september werd aangesteld als chief financial officer en chief operating officer. Waarom Pfaff al een jaar na haar aanstelling weer is opgestapt is niet bekend.

Het management van Mr Marvis nu uit David Sipkens (medeoprichter en CEO), Aafke Tuin (medeoprichter), Steven Vrendenbarg (medeoprichter), Carl Brenninkmeijer (CDO – Chief Digital Officer) en Spierenburg (CFO/COO).