Nieuwe CFO en CTO voor Wehkamp

Wehkamp versterkt het management. Het bedrijf heeft een nieuwe CFO en CTO aangesteld, maar ook de Raad van Commissarissen versterkt zo meldt Wehkamp in een persbericht.

Per januari 2021 neemt Frank van Valderen de taak van Chief Financial Officer op zich. Op dit moment is hij nog de financieel directeur van Zalando’s Fashion Store in Berlijn. Voor zijn positie bij Zalando was hij werkzaam bij Philips. Van Valderen volgt Blake Booysen op die vijf jaar de functie van CFO heeft vervuld. In januari volgend jaar begint ook Anneke Keller met haar nieuwe functie. Zij neemt de taak van CTO op zich, maar is op dit moment nog werkzaam bij de Jumbo Tech Campus die zij de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld. Voor haar positie bij Jumbo was ze werkzaam bij onder andere Coolblue, TomTom en KPN.

Hein Knaapen wordt toegevoegd aan de Raad van Commissarissen van Wehkamp per oktober. “De komst van Hein Knaapen, Frank van Valderen en Anneke Keller is een belangrijke stap voor de toekomstige ontwikkeling van Wehkamp,” aldus Graham Harris, CEO van Wehkamp, in het persbericht. “Met het aantrekken van deze ervaren talenten kan Wehkamp nog beter invulling geven aan haar ambitie om online de eerste keuze te zijn voor Nederlandse gezinnen. Door de meest inspirerende online winkel voor mode en wonen in Nederland te zijn, met de juiste assortimentssamenstelling.”