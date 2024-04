Nieuwe CFO voor Acne Studios

Zweeds merk Acne Studios heeft een nieuwe chief financial officer. Hendrik Bitterschulte neemt de functie per 2 mei op zich, zo is te lezen in een persbericht.

Bitterschulte heeft ruim twintig jaar aan ervaring in de luxe en consumenten industrie. Zo werkte hij hiervoor bij Montblanc en Tchibo, zo is te lezen in het persbericht.

“Ik zie er naar uit Hendrik te verwelkomen als een belangrijk lid van ons management team”, aldus Acne Studios CEO Mattias Magnusson in het statement. “Hendrik brengt enorm veel ervaring met zich mee en sluit zich bij het bedrijf aan op een spannende tijd waarin we onze internationale voetafdruk vergroten en nieuwe productcategorieën introduceren.”