Nieuwe CFO voor Allbirds, Inc.

Amerikaans modemerk Allbirds, Inc. heeft een nieuwe chief financial officer (CFO) aangesteld, zo blijkt uit een persbericht. Annie Mitchell neemt de taak op haar per 24 april dit jaar.

Mitchell heeft in haar carrière al ervaring opgedaan bij onder andere Gymshark en Adidas waar ze diverse financiële functies heeft vervuld. “Ik heb Allbirds al lange tijd bewonderd als consument en topvrouw in de schoenenindustrie,” aldus Mitchell in het persbericht. “Ik ben verheugd om mij bij Allbirds aan te sluiten op dit belangrijke moment en ik zie een significante kans om waarde te creëren. Terwijl het bedrijf begint aan zijn transformatie, zie ik er naar uit om samen met het Allbirds team te werken aan een helder pad voor winstgevende groei en waardecreatie voor de aandeelhouders.”

De aankondiging van de nieuwe CFO komt tegelijkertijd als de aankondiging van een transformatieplan bij Allbirds, Inc. Het bedrijf heeft namelijk een flink verlies geleden in het boekjaar 2022, zo blijkt uit het bericht. Daarom is er een transformatieplan opgezet om het bedrijf weer winstgevend te maken.