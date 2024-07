Nieuwe CFO voor Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. heeft een nieuwe chief financial officer. Akhil Shrivastava neemt de functie op zich en zal ook fungeren als executive vice president van het bedrijf, zo blijkt uit een persbericht.

Shrivastava neemt de functie over van Tracy Travis, die met pensioen gaat. Travis gaat met pensioen per 30 juni 2025, maar Shrivastava neemt de functie al over per 1 november dit jaar. Zo moet een soepele transitie verzekerd worden.

Shrivastava is al sinds 2015 actief bij The Estée Lauder Companies Inc. Hij heeft in zijn tijd bij het bedrijf al diverse financiële functies bekleed. Voor zijn tijd bij het bedrijf werkte hij achttien jaar bij Procter & Gamble, het moederbedrijf van onder andere Gillette.