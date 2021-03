Nieuwe CFO voor Foot Locker, Inc.

Andrew Page is de nieuwe CFO van Foot Locker, Inc. zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Page gaat op 12 april 2021 voor het eerst aan de slag in de functie.

Page heeft bijna dertig jaar aan ervaring in financiën en accounting in zowel retail, sportschoenen en kledingbedrijven, zo is te lezen in het persbericht. Hij was onder andere werkzaam bij Under Armour, Inc. waar hij senior vice president en chief accounting officer was.

“Met onze blik op de toekomst en resultaten leveren op het gebied van inspiratie en jeugdcultuur kracht bieden, zullen Andrew’s nieuwe blik en vaardigheden helpen bij het stimuleren van winstgevende groei voor onze aandeelhouders,” aldus Richard Johnson, CEO van Foot Locker, Inc. in het persbericht.