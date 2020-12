Nieuwe CFO voor Gerry Weber International AG

Duitse modegroep Gerry Weber International AG krijgt een nieuwe CFO. Florian Frank zal de functie per 1 januari 2021 op zich nemen, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht.

Frank is op dit moment Chief Restructuring Officer waarbij hij de herstructurering van Gerry Weber International AG overzag. In eerste instantie was Frank alleen een consultant voor het bedrijf tijdens de herstructurering, maar na twee maanden werd hij al aangesteld als CRO binnen het bedrijf in oktober 2018. Als CFO zal hij verantwoordelijk blijven voor de financiële kant van het bedrijf.

“Het is fantastisch dat we de succesvolle samenwerking met Florian Frank door kunnen zetten in zijn nieuwe rol als Chief Financial Officer,” aldus Tobias Moser, hoofd van de directie van Gerry Weber International AG. “Al vanaf zijn eerste dag bij Gerry Weber heeft Florian substantiële en kritieke bijdragen geleverd aan de overleving en de toekomstige organisatie van het bedrijf. Zijn aanstelling is een duidelijk teken van stabiliteit en continuïteit waardoor we uitdagingen aankunnen en de volgende fase van onze toekomst kunnen vormen.”