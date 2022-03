Nieuwe CFO voor Neiman Marcus Group

De Neiman Marcus Group heeft Katie Anderson benoemd tot Chief Financial Officer, zo meldt de groep in een persbericht. Naast CFO is Anderson ook benoemd tot uitvoerend vice president van de groep. Ze neemt vanaf 4 april dit jaar de taken op zich.

Anderson heeft jarenlange ervaring in het leiden van financiële strategieën en financiële rapportages. Ze was onder andere CFO bij Guess, Inc. De Neiman Marcus Group omschrijft de timing van haar aanstelling een ‘cruciale tijd voor het bedrijf terwijl het investeert in digital first, winkels, data technologie en de productieketen’.

De functie van CFO bij Neiman Marcus Group werd tot nu toe intereim vervult door Mark Weinsten. Weinsten zal een andere rol binnen het bedrijf krijgen, aldus het bericht.