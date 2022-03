Nieuwe CFO voor Prada S.p.A.

Wisseling van de wacht bij Prada S.p.A. Huidige CFO Alessandra Cozzani stapt na ruim zes jaar als chief financial officer op bij het bedrijf, zo is te lezen in een persbericht.

Cozzani legt per 30 september 2022 haar functie als CFO neer. Prada S.p.A. omschrijft haar reden van vertrek als de wens om ‘andere professionele kansen te omarmen’. Ze blijft nog wel enkele maanden uitvoerend directeur van het bedrijf, aldus het persbericht.

Cozzani wordt opgevolgd door Andrea Bonini. Bonini werkte eerder al bij Goldman Sachs International en Consumer Retail Group.