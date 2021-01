Nieuwe CFO voor SMCP

Franse modegroep SMCP heeft Patricia Huyghues aangesteld als de nieuwe Chief Financial Officer. SMCP meldt de aanstelling in een persbericht.

Huyghues werkte voor haar positie bij SMCP vijftien jaar bij luxegroep LVMH. Daar was ze de afgelopen vier jaar CFO van Givenchy en eerder leidde ze het financial controlling team van de mode en lederen goederen afdeling, aldus het persbericht.

“Ik ben verheugd dat ik Patricia kan verwelkomen als chief financial officer,” aldus Daniel Lalonde, CEO van SMCP, in het persbericht. “Gedurende haar carrière heeft ze financiële functies gehad en financiële teams geleid waardoor ze bij heeft gedragen aan het succes van veel mode en luxemerken. Haar uitstekende kennis van ons milieu en haar financiële expertise zijn middelen die zullen bijdragen aan het succes van de groep nu we aan een nieuw hoofdstuk beginnen.”

De Franse groep SMCP is het moederbedrijf van de merken Sandro, Maje, Claudie Pierlot en sindskort ook van het mannenmodemerk De Fursac.