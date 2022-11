Nieuwe CFO voor textielproducent Lenzing AG

Textielproducent Lenzing AG heeft een nieuwe chief financial officer (CFO) aangesteld, zo blijkt uit een persbericht. Nico Reiner zal de functie per 1 januari op hem nemen en neemt deze over van Thomas Obendrauf.

Reiner heeft hiervoor onder andere gewerkt bij Schüco Group, AL-KO Group, Pfleiderer Group en Vacuumschmelze GmbH & Co. KG. Cord Prinzhorn, voorzitter van de Raad van Toezicht bij Lenzing AG, meldt in het persbericht dat Reiner een vitale rol zal spelen in het versnellen van Lenzing’s ‘winstgevende pad’.

De vorige CFO, Thomas Obendrauf, heeft in maart van dit jaar aangegeven dat hij zijn contract niet zou verlengen. Zijn contract liep in juni van 2022 af. Totdat Reiner zich bij Lenzing AG voegt worden de taken van CFO opgepakt door Stephan Sielaff.