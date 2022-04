Nieuwe chefs in China bij Gucci en Valentino

Het luxe modehuis Gucci heeft Laurent Cathala aangesteld als president modezaken van de regio Groot-China, zo meldt het bedrijf in een persbericht in handen van onder meer Business of Fashion. Min of meer gelijktijdig laat Valentino in een persbericht weten dat Janice Lam de functie van CEO in Groot-China overneemt.

Cathala is afkomstig van sieradenmerk Tiffany & Co., waar hij werkte als president van de regio’s Groot-China en Noord-Azië. Voor haar komst naar Valentino bekleedde Janice Lam verschillende posities binnen Prada en Alfred Dunhill.

Groot-China is de informele benaming voor het gebied dat gewoonlijk het vasteland van China, Hong Kong, Macau en Taiwan omvat. Met name China geldt als een belangrijke afzetmarkt voor producten van Europese luxemodehuizen als Gucci en Valentino.