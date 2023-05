Nieuwe chief financial officer voor Guess

Modebedrijf Guess, Inc. heeft de zoektocht naar een nieuwe chief financial officer met succes afgerond. Markus Neubrand zal de positie per 1 augustus dit jaar op zich nemen, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Interim CFO Dennis Secor zal tot maart 2024 bij Guess aanblijven om een ‘soepele overgang te garanderen’.

Naast een nieuwe CFO heeft Guess ook nog extra versterking gevonden voor de financiële afdeling van het bedrijf. Fabrice Benarouche is namelijk benoemd als senior vice president finance, investor relations and chief accounting officer. Deze functie neemt hij per direct op zich.