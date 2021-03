Nieuwe CIO voor Capri Holdings Limited

Alejandro Martinez-Galindo is de nieuwe chief information officer bij Capri Holdings Limited, zo maakt het luxebedrijf bekend in een persbericht. Martinez-Galindo zal vanaf volgende week maandag de taak vervullen.

Martinez-Galindo heeft ervaring in diverse branches zoals retail, auto’s en farmacie. Het meest recent was hij CIO bij Walgreens, een grote drogisterijketen in de Verenigde Staten. Daarvoor vervulde hij de rol van CIO bij General Motors.

“Ik zie er naar uit mij aan te sluiten bij Capri Holdings en zie er naar uit te helpen bij de implementatie van de volgende generatie van digitale innovatie bij het bedrijf. Met de toename aan engagement die Capri’s luxe merken nu meemaken, geloof ik dat er een unieke kans is deze trend te versnellen door in te spelen op de convergentie van technologie en de klantenervaring op alle punten. Ik voel mij vereerd de kans te hebben een onderdeel te zijn van Capri’s reis.”

Capri Holdings Limited is het moederbedrijf van Michael Kors, Versace en Jimmy Choo.