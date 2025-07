Nieuwe CMO voor modemerk Isabel Marant

Frans modemerk Isabel Marant heeft Sophie Condroyer aangesteld als nieuwe chief marketing officer. Het merk kondigt de aanstelling middels een persbericht aan.

Condroyer heeft ruim 17 jaar ervaring in de mode- en luxe industrie. Ze werkte onder andere bij Louis Vuitton, Saint Laurent en Chloé. Ze is in haar nieuwe functie bij Isabel Marant verantwoordelijk voor de wereldwijde communicatie- en marketingstrategie.

“Dit nieuwe hoofdstuk weerspiegelt de ambitie van het modehuis om een wereldwijde en beter geïntegreerde aanpak te hebben voor de communicatie strategie”, aldus het persbericht.

Condroyer is niet de enige nieuweling binnen het marketing team van het merk. Jean-Philippe Abautret is aangesteld als senior vice president global communications. Hij is in deze functie verantwoordelijk voor het contact met de pers en beroemdheden, de social media strategie en het managen van creatief talent, aldus het persbericht.