Nieuwe CMO voor Pandora

Pandora heeft een nieuwe CMO. Carla Liuni zal de taak op zich nemen vanaf maart 2020, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Liuni was hiervoor verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij Bulgari, het sieradenmerk uit het portfolio van LVMH. Daarvoor was ze werkzaam bij Procter & Gamble voor bijna twintig jaar.

“Als onderdeel van onze ommekeer, verhogen we de marketinginvesteringen significant en hebben we het merk geherlanceerd om de relevantie voor onze klanten te verbeteren,” aldus CEO van Pandora Alexander Lacik. “Carla heeft een uniek profiel dat mass market brand building verenigd met het maken van inspirerende en begeerlijke luxewerelden. Ze heeft passie en is een energieke leider en ik ben erg blij dat ze deze essentiële rol in ons management inneemt.”