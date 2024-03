Nieuwe CMO voor Sendcloud

E-commerce verzendplatform Sendcloud heeft een nieuwe chief marketing officer. Mark Appel is aangesteld in de functie, zo laat het bedrijf weten in een persbericht.

Appel heeft ruim dertig jaar aan ervaring in B2B sales en marketing, aldus Sendcloud. Hij werkte in het verleden voor diverse softwarebedrijven waaronder Exact. CM.com en Backbase. Bij Sendcloud wordt hij verantwoordelijk voor de algehele marketingstrategie en het vergroten van de merkbekendheid.

“Consumenten geven steeds vaker de voorkeur aan flexibele levering. Sendcloud is dankzij decennialange ervaring in het stroomlijnen van verzendprocessen perfect in staat om aan deze vraag te voldoen. Samen met de retailers en de vervoerders, die de kern van ons platform zijn, hebben we een geweldige kans om de bezorgervaring voor eindgebruikers te verbeteren”, aldus Appel in het persbericht. "Ik besef hoe belangrijk marketing is in deze ontwikkeling en ik kijk ernaar uit om mijn kennis van demand generation en brand building in te zetten. Het enorme marktpotentieel van Sendcloud en de 'no-bullshit-cultuur' maakten de beslissing om mee te doen aan de missie om verzending wereldwijd op te lossen heel eenvoudig."