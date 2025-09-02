Nieuwe COO bij Plein Publique

Nederlands modemerk Plein Publique heeft een nieuwe COO. Het merk heeft Bernard Hoefsmit aangesteld in de positie, zo is te lezen op LinkedIn. Hoefsmit is daarnaast ook ‘equity partner’ in het merk.

Plein Publique heeft diverse wensen voor de toekomst. Zo wil het digitaal innoveren en internationaal stappen zetten. De komst van de nieuwe COO moet hierbij helpen. “Ons nieuwe hoofdstuk van groei begint nu”, aldus het bericht.

Het modemerk is opgericht in 2016 en zag het levenslicht als Breizh. Na twee jaar werd de naam veranderd naar Plein Publique om verdere uitbreiding van het concept mogelijk te maken.