Nieuwe COO voor ChannelEngine

Platform voor marketplace-integratie en -beheer ChannelEngine heeft een nieuw directielid. Het bedrijf heeft namelijk Bart Verschoor aangesteld als Chief Operating Officer (COO), zo is te lezen in een persbericht.

Verschoor werkte voorheen bij Flexport, waar hij een strategische business unit leidde. Daarvoor werkte hij onder andere bij VincuVentas, Polymath Ventures en McKinsey & Company. In zijn functie als COO bij ChannelEngine zal Verschoor zich nu gaan focussen op het optimaliseren van de commerciële en operationele processen van het bedrijf. ChannelEngine roemt Verschoors achtergrond in bedrijfsoptimalisatie, internationale handel en wereldwijde operaties in het persbericht.

"ChannelEngine loopt voorop in het mogelijk maken van geïntegreerde marketplace connectiviteit," aldus Jorrit Steinz, oprichter en CEO van ChannelEngine. "Met zijn indrukwekkende staat van dienst in het opschalen van bedrijven en het strategisch aansturen van teams is Bart een waardevolle aanvulling op onze directie. We zijn blij dat hij ons team komt versterken."

ChannelEngine verbindt merken en retailers met meer dan 950 marketplaces en biedt één centraal platform om productdata, voorraad, bestellingen en prijzen op al deze online kanalen te beheren.