Nieuwe COO voor Gerry Weber International AG

Gerry Weber International AG krijgt een nieuwe COO. Het bedrijf heeft Angelika Schindler-Obenhaus aangesteld als Chief Operating Officer. Ze gaat naar verwachting per augustus of september van start, zo luidt het persbericht.

“Met de nieuwe toevoeging aan ons team, zijn we perfect voorbereid om met succes de huidige en toekomstige uitdagingen bij Gerry Weber te tackelen,” aldus Tobias Moser, hoofd van de raad van toezicht van het bedrijf in het persbericht. “Samen met Angelika Schindler-Obenhaus en het gehele team, zien we er naar uit om Gerry Weber weer op de weg naar succes te zetten.”

Naast de aanstelling van Schindler-Obenhaus maakt Gerry Weber International AG ook bekend dat interim-CEO Alexander Gedat langer aanblijft. Hij zal bij het bedrijf betrokken zijn totdat het ‘future concept’ volledig is geïmplementeerd.

Gerry Weber International AG heeft flink wat veranderingen achter de rug de afgelopen tijd. Vorig jaar opende het een insolventieprocedure die het begin dit jaar met succes afrondde. In februari stapten de Chief Product Officer, Chief Sales Officer en Chief Digital Officer bij het bedrijf op. Twee maanden later kondigde artistiek directeur Rena Marx aan per maart 2021 te stoppen.