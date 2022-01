Nieuwe country manager Benelux bij Puma

Sportmerk Puma heeft een nieuwe country manager Benelux. Per 1 maart dit jaar vervult Gerwin Willemsen de functie, zo is te lezen in een persbericht.

Willemsen neemt het stokje over van Bas van den Bemt die op dit moment country manager Benelux is bij Puma. Willemsen wordt verantwoordelijk voor alle strategische sales- en marketing activiteiten en alle operationele activiteiten die betrekking hebben op de Benelux regio.

Willemsen is geen vreemde in de sportmerken sector. Zo was hij eerder werkzaam bij Adidas Benelux.