Nieuwe creatief directeur voor Adidas

Adidas heeft Alasdhair Willis aangesteld als Chief Creative Officer, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Willis is hierdoor verantwoordelijk voor de leiding van de 'Adidas ontwerp gemeenschap en het vormen, definiëren en bewaken van de creatieve richting voor het wereldwijde merk en de drie sublabels'.

Willis neemt de functie per april op zich. De nieuwe creatief directeur is geen vreemde van adidas. Zo was hij eerder al betrokken bij de ontwikkeling van de Adidas by Stella McCartney samenwerking. "Hij is onmisbaar gebleven voor de groei en de verdere ontwikkeling van het partnerschap sinds de lancering," aldus het persbericht. Willis is daarnaast ook creatief directeur geweest bij Brits modemerk Hunter and hij is de mede-oprichter van Wallpaper Magazine.

"Mijn relatie met Adidas ontwikkelt zich verder nu ik een permanente rol binnen Adidas op mij neem. Het is een eer en het voelt als een spannende en logische volgende stap," aldus Willis in het persbericht. "De kracht en de invloed van het merk op sport, sportcultuur en meer is onmeetbaar. Ik verwelkom de kans om te helpen een nieuwe tijd van ontwerp en merkleiderschap bij Adidas neer te zetten en samen met het team Adidas naar nieuwe hoogtes te brengen."