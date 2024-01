‘Nieuwe creatief directeur voor Caruso’

Mannenmodemerk Caruso heeft een nieuwe creatief directeur. Max Kibardin neemt de functie op zich, zo meldt FashionNetwork.

Kibardin is geen vreemde voor het Italiaanse merk. Hij zou al meerdere seizoenen hebben gewerkt aan de collecties van Caruso voordat hij de titel creatief directeur op zich nam. Kibardin werkte daarvoor onder andere bij Karl Lagerfeld, Roberto Cavalli en Hogan, zo blijkt uit de LinkedIn-pagina van de ontwerper.

Modemerk Caruso is opgericht door Raffaele Caruso in 1958. Het merk produceert nog steeds in Soragna, in de Italiaanse regio Parma. Hier zag het merk ook het licht in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het merk omschrijft de eigen stijl als ‘speelse elegantie’.