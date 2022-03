Nieuwe creatief directeur voor Dr. Martens

Dr. Martens heeft een nieuwe global creative director, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Darren McKoy neemt de taak op zich.

“We blijven innoveren en het merkverhaal vertellen door onze manier van produceren, de processen die we toepassen en via het contact met onze dragers. Maar we zullen altijd trouw blijven aan het erfgoed en de historie van het merk,” aldus McKoy in het persbericht. Dr. Martens deelt geen achtergrondinformatie over de nieuwe creatief directeur en ook online brengt een zoektocht naar McKoy niet veel op.

“Wat Dr. Martens onderscheidt van andere merken, is dat het gebouwd is door onze dragers. Talloze subculturen hebben het merk overgenomen als hun eigen. Dit geeft onze identiteit zoveel verschillende dimensies. Een alternatief randje dat tot de kern van Dr. Martens behoort. Onze eenvoud overstijgt verhalen. Mensen kunnen onze 1460’s, 1461’s, noem maar op, dragen zoals zij dat willen. We zijn niet trend afhankelijk, dat vind ik zo fascinerend,” aldus McKoy.