Nieuwe creatief directeur voor Halston

Modemerk Halston heeft een nieuwe creatief directeur: Robert Rodriguez. Dit meldt Rodriguez aan WWD.

Rodriguez heeft tot juli 2019 zijn eigen merk gevoerd, maar besloot zijn modehuis te stoppen vanwege ‘het huidige klimaat in de modewereld en het feit dat hij het financieel niet meer draaiende kon houden’, aldus de ontwerper tegen het platform.

Rodriguez is bezig met het re-branden van Halston. “Als je kijkt naar het DNA van het merk is het zo sterk en ik wil terugbrengen wat nu ook nog aanspreekt. Als je kijkt naar de archieven zijn er zoveel referenties die nu passend en relevant zijn. Ik wil dat voortzetten. Voor mij draait het om de herinterpretatie van de iconische signatuur van Halston naar iets dat vrouwen van vandaag willen dragen. Dat is mijn doel,” aldus de ontwerper tegen WWD.

De focus bij het merk lag in het verleden op avondjurken en jurken in het algemeen, maar Rodriguez gaat met het merk een sportcollectie lanceren.