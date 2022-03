Nieuwe creatief directeur voor Hugo Boss

Hugo Boss AG schudt de creatieve leiding van het bedrijf op, zo is te lezen in een persbericht. Het bedrijf is het creatieve leiderschapsteam van het bedrijf opnieuw aan het opbouwen na de introductie van de nieuwe merkidentiteiten van de merken Hugo en Boss afgelopen januari. Zo stapt Chief Brand Officer Ingo Wilts op en komt daarvoor in de plaats Marco Falcioni, als senior vice president creative direction.

Wilts stapt vandaag op vanwege persoonlijke redenen, zo is te lezen in het persbericht van Hugo Boss AG. Hij is sinds 2016 onderdeel van de directie en was het meest recent verantwoordelijk voor de creatieve leiding voor alle collecties van Hugo Boss waaronder de catwalkcollecties. Wilts zal wel tot het einde van december betrokken zijn bij projecten van Hugo Boss.

Marco Falcioni zal dus de creatieve leiding overnemen. Hij zal nauw samenwerken met de diverse ontwerpers die verantwoordelijk zijn voor de lijnen binnen Hugo Boss AG. Falcioni werkt al sinds 2015 voor Hugo Boss AG dus is zeker geen vreemde binnen het bedrijf. Hij was onder andere verantwoordelijk voor het ontwerp van de eerst NFT-items van het bedrijf. Hugo Boss meldt in het persbericht dat Falcioni speciale aandacht heeft voor diversiteit en duurzaamheid.