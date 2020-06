Nieuwe creatief directeur voor Marimekko

Fins merk Marimekko heeft een nieuwe creatieve directeur benoemd. Rebekka Bay zal de taak op zich nemen per 1 september, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Bay werkte hiervoor bij Uniqlo, Everlane, Gap en Cos. “Ik heb ideeën altijd fascinerender gevonden dan mode, innovatie en creativiteit zijn belangrijker dan snelle trends,” aldus Bay in het persbericht. “Ik geloof dat Marimekko, als lifestyle merk en hoe het zich uitdrukt, vandaag de dag even relevant is als 70 jaar geleden. Ik zie er naar uit samen te werken met Marimekko’s creatieve gemeenschap en voel mij vereerd door de uitnodiging. Ik hoop creativiteit te voeden en talent aan te trekken, innovatie en kwaliteit te stuwen en de duurzame initiatieven bij Marimekko te vergroten. Hierdoor zal de positie van Marimekko als speels, tijdloos en wereldwijd lifestyle merk versterken.”

Marimekko is een van de bekendste Finse modemerken. Het werd in 1951 opgericht en het staat bekend om de kleurrijke prints. Naast kleding, tassen en accessoires verkoopt het bedrijf ook homewear. Marimekko verkoopt inmiddels in 40 landen wereldwijd de producten en het bedrijf heeft 150 eigen winkels.

Beeld: Via mediabank Marimekko