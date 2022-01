‘Nieuwe creatief directeur voor Purdey’

Brits modemerk Purdey heeft een nieuwe creatief directeur. Simon Holloway heeft de rol op zich genomen, zo meldt WWD.

Holloway krijgt de taak om het aanbod van Purdey, bekend van de kledingstijl die draait rondom het Britse sportleven op landgoederen, te veranderen naar een compleet luxe lifestyle aanbod voor mannen en vrouwen.

De ontwerper was recentelijk de creatief directeur van Agnona. Hij werkte daarvoor bij onder andere Hogan, Jimmy Choo, Narciso Rodriguez en Ralph Lauren. WWD meldt dat Holloway bekend staat voor zijn luxe stoffen, expertise van leer en ‘soft touch’. Ook heeft hij ervaring met ready-to-wear, schoenen en accessoires.

Het merk is in 1814 opgericht door James Purdey. In 1994 is het overgenomen door luxegroep Compagnie Financière Richemont.