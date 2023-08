Nieuwe creatief directeur voor Vagabond Shoemakers

Maria Olander is de nieuwe creatief directeur van Vagabond Shoemakers. Ze neemt de taak over van mede-oprichter van het merk Marie Nilsson Peterzén, zo is te lezen in een persbericht.

Voor Olander betekent het een promotie. Ze was al 12 jaar hoofd ontwerp bij het bekende schoenenmerk en maakt nu een verdere stap naar boven. “Ik ben blij en dankbaar voor het vertrouwen. Ik kijk ernaar uit om te werken aan een breder perspectief met ons designconcept: Waar ons product en merk zichtbaar zullen zijn en in welke context.”

Marie Nilsson Peterzén blijft aan bij Vagabond Shoemakers als plaatsvervangend CEO en in een adviserende rol, zo is te lezen in het persbericht.