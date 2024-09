Nieuwe directeur bij Gerry Weber

Gerry Weber heeft Torsten Waack van Wasen benoemd tot directeur. Waack van Wasen is op 1 september begonnen met zijn nieuwe functie bij het damesmodemerk, zo vertelt hij aan het vakblad Textilwirtschaft. Sinds begin dit jaar zou hij al actief zijn als non-executive chairman voor het concern uit Halle Westfalen.

Waack van Wasen was onlangs werkzaam als Managing Director voor de failliete sportartikelenwinkel Internetstores, een dochteronderneming van de eveneens failliete online sportartikelenwinkel Signa Sports United. Eind 2021 was hij ook werkzaam voor Marc Cain. Bij het merk uit Bodelshausen vervulde hij drie maanden lang de rol van Chief Operating Officer. Volgens zijn eigen profiel op Linkedin heeft hij ook gewerkt voor het Britse investeringsbedrijf Alteri Investors, het postorderbedrijf Walz, het New Yorkse adviesbureau Alvarez & Marsal, waar hij werkzaam was in München, het warenhuisconcern Galeria Kaufhof en het postorderbedrijf Neckermann.

Waack van Wasen volgt herstructureringsexpert op

In zijn nieuwe functie volgt Waack van Wasen de interim-directeur Dirk Reichert op, die in april vorig jaar bij Gerry Weber als Chief Restructuring Officer begon om het concern te helpen bij zijn sanering en de herstructurering van de Duitse retail-dochter. Ongeveer een half jaar later nam Reichert het als interim-directeur over van directeur Angelika Schindler-Obenhaus.

Waack van Wasen neemt nu de taken van Reichert over, terwijl verkoopdirecteur Arnd Buchardt zich bezighoudt met marketing en verkoop. Sinds april is Head of Finance Daniel Langemeier verantwoordelijk voor de financiën, die de verantwoordelijkheid overnam na het vertrek van Chief Financial Officer Florian Frank.

Gerry Weber heeft tot nu toe niet gereageerd op een verzoek van FashionUnited.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling door AI, bewerking door Caitlyn Terra.