Nieuwe directeur voor modebeurs CIFF

Anna Sofie Dolva is de nieuwe directeur van Deense modebeurs CIFF, zo meldt ze op LinkedIn en meldt de organisatie in een persbericht. Per 5 augustus start Dolva in haar nieuwe functie.

Dolva zal hierdoor verantwoordelijk zijn voor CIFF (Copenhagen International Fashion Fair), CIFF Kids en Designer Forum. De organisatie hoopt dat Dolva CIFF kan helpen nieuwe richtingen in te slaan in andere lifestyle-segmenten naast mode in de klassieke zin. Dolva vervangt Christina Neustrup, de voormalig directeur van CIFF, die is overgestapt naar Deens juwelenbedrijf Kinraden.

"Of we het nu hebben over startups of over wereldwijde bedrijven, ik word gedreven door de vraag hoe veranderende consumptiepatronen en maatschappelijke dynamiek een drijvende kracht worden in plaats van een belemmering," aldus Dolva in een persbericht. "In vorige banen was mijn uitdaging de verschuiving van fysieke naar online handel. Nu gaat het erom het CIFF en de mode-industrie te helpen weer voet aan de grond te krijgen in de nasleep van een pandemie met volledig nieuwe raakvlakken wat betreft productievormen en commerciële behoeften."

Dolva voegt daar nog aan toe in het persbericht: "Bovendien heeft het CIFF een unieke kans om via gemeenschappen veranderingen teweeg te brengen. CIFF is veel meer dan de tweejaarlijkse vakbeurzen - het is een kennisplatform dat actoren van merken, inkopers en media samenbrengt met als duidelijk doel de Deense mode een nog competitievere, duurzamere en digitale richting in te sturen".

CIFF is een internationale modebeurs die sinds 1993 plaatsvindt. De beurs vindt twee keer per jaar plaats in het Bella Center in Kopenhagen en loopt gelijktijdig met Copenhagen Fashion Week. De 59ste editie van CIFF loopt van 10 tot 12 augustus.