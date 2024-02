Nieuwe EMEA-manager voor Under Armour

Under Armour heeft Kevin Ross aangesteld als managing director voor de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Hij is voor deze regio eveneens de senior vice president, zo blijkt uit het persbericht.

Ross is geen vreemde voor Under Armour. Hij werkte al eerder bij het bedrijf, zo wordt duidelijk in het persbericht. In totaal werkte hij negen jaar bij het bedrijf en bekleedde hij diverse leidinggevende rollen. Ook deed hij ervaring op bij onder andere Adidas, TaylorMade en Yeti. Bij deze merken was hij onder andere verantwoordelijk voor de groei van de merken.

Bij Under Armour wordt Ross als managing director EMEA verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de regionale omnichannel groeistrategie. Deze strategie moet leiden tot ‘duurzame en hoge winstgevende groei’.