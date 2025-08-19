Nieuwe general manager voor modemerk Ølåf

Nederlands modemerk Ølåf heeft een nieuwe general manager aangesteld. Reinoud Braat maakt zijn nieuwe functie bekend op LinkedIn.

“Ik ben heel blij dat ik aan dit nieuwe hoofdstuk kan beginnen, met een geweldig team voor een geweldig merk kan werken en samen groei en innovatie kan stimuleren. Op nieuwe avonturen en geweldige kansen in de toekomst!” aldus Braat in de post. In zijn positie is hij verantwoordelijk voor de operationele activiteiten gecombineerd met het commerciële succes. Braat rapporteert in deze functie direct aan de oprichter Olaf Hussein.

De nieuwe general manager heeft ervaring opgedaan bij onder andere Crocs, Nike, Tommy Hilfiger, Puma, Coolcat en Mexx.